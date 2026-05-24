Flávio Bolsonaro embarca para os EUA em busca de suposta agenda com Trump

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarcou na noite de domingo (24) para Washington, nos Estados Unidos, onde busca uma agenda com o presidente americano, Donald Trump. As informações são da coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

Segundo aliados do parlamentar, a suposta reunião com Trump estaria prevista para terça-feira (26), mas ainda não havia confirmação oficial por parte da Casa Branca nem do entorno de Flávio Bolsonaro. O senador também deve participar de conversas com integrantes do governo americano durante a passagem pela capital dos Estados Unidos.

De acordo com a apuração, estão previstas reuniões com representantes do alto escalão do Departamento de Estado. A viagem ocorre em meio à movimentação política do filho mais velho de Jair Bolsonaro, tratado por aliados como presidenciável pelo PL.

Flávio embarcou em um voo direto de Guarulhos, em São Paulo, para Washington. A previsão é que ele permaneça na capital norte-americana até quarta-feira (27).

Questionado no aeroporto sobre a expectativa para um eventual encontro com Trump, o senador recusou-se a comentar a agenda. “Sem entrevista, esquece”, afirmou.

Até a publicação da informação, não havia confirmação pública sobre a realização da reunião com o presidente americano, nem detalhes oficiais sobre os demais compromissos previstos nos Estados Unidos.