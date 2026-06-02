Flávio Bolsonaro vendeu o PIX para Trump, diz Lindbergh Farias

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi às redes sociais, nesta terça-feira (2), denunciar as articulações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a economia brasileira, afirmando que o parlamentar vendeu o PIX ao aliado republicano.

Lindbergh comentou no X a mais recente foto divulgada do encontro recente entre Flávio Bolsonaro e Trump, na Casa Branca. Nesta terça-feira, o próprio Trump divulgou uma foto do encontro.

Lindbergh afirma que não vê como coincidência o encontro de Flávio Bolsonaro com Trump e a posterior ameaça dos EUA de impor um novo tarifaço ao Brasil.

Mais cedo, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) divulgou um documento listando uma série de práticas que considera anticoncorrenciais e questionando políticas brasileiras em áreas como meios de pagamento digitais, regulação de plataformas tecnológicas, propriedade intelectual e comércio exterior. A recomendação do órgão é de uma tarifa de 25% para uma série de produtos brasileiros exportados aos EUA.

A iniciativa ocorreu após um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), episódio que também veio após a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas por parte do governo norte-americano.

Na postagem, Lindbergh reagiu: "Coincidência? Flávio foi aos EUA pedir apoio político e, logo depois, veio uma ofensiva contra a soberania e a economia nacional".

Lindbergh também classificou a foto entre Flávio Bolsonaro e Trump como "a foto da traição" e afirmou que o senador "vendeu o Pix" para o presidente dos EUA.

"Eles escolheram ficar do lado de Trump. Nós seguiremos do lado do povo brasileiro", escreveu Lindbergh.

Leia a íntegra da postagem:

A FOTO DA TRAIÇÃO: FLÁVIO BOLSONARO VENDEU O PIX PARA TRUMP

Hoje, no mesmo dia em que Trump ameaça o Brasil com tarifa de 25% e ataca o Pix, ele publica sua foto com Flávio Bolsonaro dentro da Casa Branca. Coincidência? Flávio foi aos EUA pedir apoio político e, logo depois, veio uma ofensiva contra a soberania e a economia nacional.

Os vendilhões da pátria querem entregar o Pix aos interesses estrangeiros. Uma tecnologia brasileira, pública e gratuita, que incomoda empresas estadunidenses como Visa e Mastercard, que lucram com taxas, juros e a dívida do povo.

O resultado dessa traição é a ameaça de tarifas contra produtos brasileiros, prejudicando nossas empresas, empregos e trabalhadores. Eles escolheram ficar do lado de Trump. Nós seguiremos do lado do povo brasileiro. O Pix é nosso! O Brasil não está à venda! O Brasil é dos brasileiros!