Foragido, Ramagem intensifica ataques ao STF e Alexandre de Moraes

247 - O deputado federal Alexandre Ramagem, que fugiu aos Estados Unidos, gravou um vídeo nas redes sociais em que voltou a desafiar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes. Ramagem foi condenado no caso da trama golpista, mas deixou o Brasil clandestinamente e está nos EUA.

No vídeo, ele chama Moraes de "violador dos direitos humanos" e o desafia a extraditá-lo, classificando a decisão de decretar sua prisão preventiva como "ilegal". Ramagem ainda diz que está "respaldado no regimento da Câmara". "Eu estou regular", diz.

O parlamentar também confessa que fugiu do país e está nos EUA, que ele classifica como "a maior nação democrática do mundo".