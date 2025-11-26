TV 247 logo
      Foragido, Ramagem tem nome incluído em banco nacional de procurados

      Supremo deve solicitar ao Ministério da Justiça a formalização de um pedido de extradição ao governo dos Estados Unidos

      Alexandre Ramagem no STF - 09/06/2025 (Foto: Ton Molina/STF)

      247 - A ordem de prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) passou a constar no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) após sua fuga para os Estados Unidos. A inclusão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), diante do início do cumprimento da pena dos condenados no chamado “núcleo crucial” da tentativa de golpe.

      A decisão, segundo o jornal O Globo, coloca Ramagem oficialmente na condição de “foragido”. O deputado havia deixado o país antes da execução da prisão preventiva já ordenada pelo STF, medida que não pôde ser cumprida. Agora, o ministro determinou que a Polícia Federal adote “todas as providências cabíveis”. No BNMP, o mandado aparece como “pendente de cumprimento”.

      O próximo passo depende do Supremo, que deve solicitar ao Ministério da Justiça a formalização de um pedido de extradição ao governo dos Estados Unidos. 

      O procedimento é similar ao adotado no caso da deputada Carla Zambelli (PL-SP), também condenada pelo STF. No mês passado, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição, que continua em análise pela Justiça do país, onde Zambelli segue presa.

      A condenação de Ramagem envolve tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. 

      Caso o mandado de prisão seja incluído na difusão vermelha da Interpol, o alcance das medidas aumenta, ainda que com efeitos limitados. 

