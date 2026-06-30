Gonet 'fecha as portas' para nova tentativa de delação de Vorcaro

247 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, rejeitou novas tentativas da defesa de Daniel Vorcaro de retomar as tratativas para um acordo de colaboração premiada no caso Master, investigação que apura um esquema bilionário de corrupção e fraude envolvendo o Banco Master. Segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo, Gonet deixou claro nos bastidores que “fechou as portas” para uma nova delação do banqueiro.

A mais recente investida ocorreu na semana passada, quando o advogado Sérgio Leonardo, responsável pela defesa de Vorcaro, abordou Gonet no salão branco do Supremo Tribunal Federal (STF), espaço frequentado por ministros e advogados antes das sessões e durante intervalos de julgamentos. Leonardo afirmou que seu cliente estaria disposto a apresentar uma nova proposta e relatar informações de interesse da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.

A reação do procurador-geral, no entanto, foi imediata e negativa. “A defesa tentou retomar o assunto, mas Gonet fechou as portas”.

A nova tentativa de aproximação é recebida com desconfiança tanto pela PGR quanto pela Polícia Federal. Investigadores avaliam que Vorcaro tenta construir uma alternativa para melhorar sua situação processual sem demonstrar disposição efetiva de confessar os crimes atribuídos a ele no esquema investigado pela Operação Compliance Zero.

Nos bastidores da investigação, há ainda a avaliação de que o material já apreendido torna uma eventual colaboração menos necessária. Segundo a apuração, investigadores dizem que “só o celular de Vorcaro já é uma delação”, em referência ao volume de dados extraídos dos aparelhos do banqueiro e de outros alvos da operação. Para a PF, esses elementos seriam suficientes para sustentar o avanço das apurações sem depender de um acordo com o principal investigado.

Outro sinal do afastamento de qualquer possibilidade de acordo foi a decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no STF, de transferir Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha. A mudança ocorreu na última quinta-feira (25).

Na unidade, Vorcaro ficará inicialmente submetido a um período de “isolamento sanitário” de pelo menos dez dias, procedimento recomendado pela Vara de Execuções Penais para presos transferidos ao local. A medida busca evitar eventual disseminação de doenças ou infecções dentro da unidade prisional.

Além de Vorcaro, outro potencial delator do caso Master também está preso na unidade: o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. Ele foi detido no âmbito das mesmas investigações sobre o esquema de corrupção e fraude bilionária.

Ao autorizar a transferência de Vorcaro, André Mendonça determinou que a unidade prisional adotasse medidas para manter a incomunicabilidade entre os presos ligados à Operação Compliance Zero. O ministro afirmou que o presídio deveria tomar as “providências necessárias para preservar a incomunicabilidade entre os custodiados presos em razão da denominada Operação Compliance Zero”.

Mendonça também destacou que a restrição deveria respeitar critérios de proporcionalidade e a rotina da unidade. “A medida deverá ser implementada de forma proporcional e compatível com a rotina administrativa e de segurança da unidade, sem prejuízo da observância dos direitos mínimos assegurados às pessoas privadas de liberdade”, afirmou o ministro.

A Papudinha tem condições distintas das demais áreas do complexo prisional de Brasília. Embora esteja localizada na região da Papuda, a unidade é administrada pela Polícia Militar, e não pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. O espaço oferece estrutura como chuveiro quente, cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, geladeira, armários, cama de casal e televisão.