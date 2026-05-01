Justiça da Itália marca julgamento do recurso apresentado por Zambelli para 22 de maio

247 - A Justiça da Itália marcou para o dia 22 de maio o julgamento do recurso apresentado pela ex-deputada federal Carla Zambelli, que tenta evitar sua extradição ao Brasil. A Corte de Apelação italiana já havia autorizado, em março, a extradição da bolsonarista para que ela cumpra pena de 10 anos e três meses de prisão. A sentença foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em condenação relacionada à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), informa a CNN Brasil.

Agora, a análise do recurso será a etapa decisiva do processo. A defesa da ex-deputada sustenta no recurso que ela estaria sendo "vítima de perseguição política" no Brasil e que não teria tido direito a um julgamento justo. Esses são os principais argumentos apresentados para tentar reverter a decisão já favorável à extradição.

Pedido de extradição e prisão de Zambelli

O governo brasileiro acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil na Itália e da Advocacia-Geral da União (AGU). O pedido de extradição partiu das autoridades brasileiras após decisão do STF no processo que resultou na condenação da ex-parlamentar. Carla Zambelli foi presa em 29 de julho do ano passado, após ter seu nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol como foragida internacional. Ela fugiu do Brasil depois de ser condenada pela Suprema Corte.

Além desse processo, há ainda outra ação envolvendo a ex-deputada, relacionada à perseguição armada a um homem nas ruas de São Paulo. Nesse caso, a Justiça italiana também já autorizou a extradição, embora ainda caiba recurso.