Lindbergh: Hugo Motta não tem mais condições de seguir no comando da Câmara
Os ataques no plenário ocorreram diante da possível cassação do mandato na Câmara dos Deputados de Glauber Braga
247 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), fez nesta terça-feira (9) duras críticas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pelo uso de força policial para retirar o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) da Mesa da Presidência da Casa.
“Presidente, Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência desta Casa”, afirmou Lindbergh no plenário. “O que Vossa Excelência fez aqui hoje é uma vergonha”.
O deputado do PT assinalou que Motta usou "dois pesos e duas medidas" para tratar casos semelhantes. Durante um motim bolsonarista que paralisou, em agosto, os trabalhos da Câmara, durante 48 horas, com a ocupação da Mesa da Câmara, Motta não fez nada, ao contrário de hoje, quando Glauber Braga foi retirado à força da Mesa da Câmara.
Na opinião de Lindbergh, o que Motta fez foi “uma vergonha”. Ele perguntou: “Os golpistas que tomaram conta da Mesa foram cassados? Alguém foi suspenso? Alguém foi afastado um dia sequer? Eu digo: a responsabilidade por essa confusão que aconteceu aqui hoje é do senhor, é da presidência desta Casa. Digo mais: é revoltante.”
Os ataques ocorreram diante da possível cassação do mandato na Câmara dos Deputados de Glauber Braga, que ocupou a mesa da presidência da Câmara em protesto, e desafiou Motta a prendê-lo. O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) retirou o parlamentar da mesa à força após sua intervenção, enquanto deputados de esquerda tentaram impedir a ação.