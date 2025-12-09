Lindbergh: Hugo Motta não tem mais condições de seguir no comando da Câmara

247 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), fez nesta terça-feira (9) duras críticas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pelo uso de força policial para retirar o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) da Mesa da Presidência da Casa.

“Presidente, Vossa Excelência está perdendo as condições de continuar na presidência desta Casa”, afirmou Lindbergh no plenário. “O que Vossa Excelência fez aqui hoje é uma vergonha”.

O deputado do PT assinalou que Motta usou "dois pesos e duas medidas" para tratar casos semelhantes. Durante um motim bolsonarista que paralisou, em agosto, os trabalhos da Câmara, durante 48 horas, com a ocupação da Mesa da Câmara, Motta não fez nada, ao contrário de hoje, quando Glauber Braga foi retirado à força da Mesa da Câmara.

Na opinião de Lindbergh, o que Motta fez foi “uma vergonha”. Ele perguntou: “Os golpistas que tomaram conta da Mesa foram cassados? Alguém foi suspenso? Alguém foi afastado um dia sequer? Eu digo: a responsabilidade por essa confusão que aconteceu aqui hoje é do senhor, é da presidência desta Casa. Digo mais: é revoltante.”

Os ataques ocorreram diante da possível cassação do mandato na Câmara dos Deputados de Glauber Braga, que ocupou a mesa da presidência da Câmara em protesto, e desafiou Motta a prendê-lo. O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) retirou o parlamentar da mesa à força após sua intervenção, enquanto deputados de esquerda tentaram impedir a ação.