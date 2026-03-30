Lula sanciona projeto de lei que reestrutura carreiras federais e amplia vagas na educação

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou um projeto de lei que cria milhares de vagas para professores e amplia a estrutura do serviço público federal, ao mesmo tempo em que promove mudanças nas carreiras do funcionalismo. A iniciativa tem como foco principal a expansão da educação pública e a reorganização administrativa do Estado.

Segundo o G1, a nova legislação prevê a criação de cerca de 3,8 mil vagas para docentes do ensino superior e mais de 9,5 mil para os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. A medida integra um pacote mais amplo de reestruturação das carreiras federais conduzido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público.

Ampliação de vagas e impacto financeiro

O texto sancionado também autoriza a abertura de vagas em diferentes órgãos federais. Estão previstas 225 posições na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cerca de 6 mil vagas em universidades federais — entre professores e analistas — e mais de 16 mil para a rede federal de educação profissional e tecnológica. Além disso, foram criados 1,5 mil cargos técnicos no Ministério da Gestão e da Inovação.

O governo estima que o impacto financeiro da medida pode chegar a R$ 5,3 bilhões em 2026. No entanto, o Ministério da Gestão esclareceu que os valores, embora previstos no orçamento, não necessariamente serão executados integralmente no próximo ano. A execução dependerá da implantação das unidades educacionais e da realização ou conclusão dos concursos públicos necessários. O valor representa cerca de 1,5% das despesas com pessoal do Executivo federal já previstas para 2026.

Incentivo à qualificação e novas carreiras

A legislação também altera regras para incentivar a qualificação dos servidores públicos, especialmente na área da educação. O texto estabelece que profissionais poderão receber aumentos salariais conforme avancem em sua formação acadêmica, além do exigido no momento do ingresso no serviço público.

Outra mudança relevante é a criação da carreira de analista técnico do Poder Executivo Federal (ATE), formada a partir da reorganização de cargos administrativos já existentes. A iniciativa busca modernizar a estrutura do funcionalismo e aprimorar a gestão pública.

Criação de instituto e novos benefícios

O projeto ainda prevê a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, a partir do desmembramento do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). A proposta foi patrocinada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que acompanhou a sanção ao lado de Lula.

Entre outras medidas, a lei institui gratificações para servidores, permite jornadas em regime de plantão, autoriza a realização de perícias médicas por telemedicina e prevê reajustes salariais para algumas carreiras, como auditores-fiscais. Também há ampliação de benefícios para servidores que atuam em regiões de fronteira.

A sanção faz parte da proposta apresentada pela ministra Esther Dweck, com o objetivo de reorganizar as carreiras públicas federais e ampliar a capacidade de atuação do Estado em áreas estratégicas, com destaque para a educação.