      Lula tenta evitar saída de Lewandowski do Ministério da Justiça

      O ministro sinalizou o desejo de deixar a pasta antes do período eleitoral

      Brasília (DF) - 23/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem atuando para convencer o ministro Ricardo Lewandowski a permanecer no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2026, em meio às movimentações esperadas na Esplanada por causa do calendário eleitoral. As informações são da CNN Brasil.

      Lewandowski tem sinalizado a Lula o desejo de aproveitar a rodada de mudanças que costuma ocorrer no primeiro escalão diante da desincompatibilização eleitoral, exigida por lei para quem pretende disputar eleições e precisa deixar funções até abril.

      De acordo com a apuração, o ministro não tem intenção de concorrer a cargos públicos, diferentemente de outros integrantes do governo que podem se preparar para o pleito. Ainda assim, teria manifestado ao presidente a vontade de deixar a pasta, movimento que, segundo o relato, não seria inédito.

      Lula, porém, teria dito a aliados que não pretende aceitar a saída do titular da Justiça. A avaliação no entorno do Planalto é que Lewandowski, por ser ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpre um papel estratégico como ponte do governo com a Corte e com outros tribunais superiores.

      No campo legislativo, a gestão do ministro está associada a duas frentes consideradas prioritárias pelo governo na área de segurança pública. Uma delas é a PEC que insere o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) na Constituição, iniciativa que, conforme o texto, terminou 2025 sem avanço em uma comissão especial da Câmara dos Deputados.

      A outra é o PL Antifacção, proposta que endurece punições para determinados crimes e prevê a criação de estruturas integradas voltadas ao enfrentamento de facções. Segundo a publicação, esses temas compõem o núcleo de prioridades do Ministério da Justiça no Congresso e ajudam a explicar o esforço do presidente para manter Lewandowski na função ao longo de 2026.

