TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Lula terá nova conversa com Alcolumbre antes de indicar Messias ao STF

      Presidente quer reduzir resistências no Senado antes de formalizar nome de Jorge Messias para vaga no Supremo

      Lula e Davi Alcolumbre no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília-DF - 11/02/2025 (Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia ter uma nova conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), antes de encaminhar formalmente ao Congresso Nacional a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A estratégia do Palácio do Planalto, segundo o jornal O Globo, é buscar uma saída política para reduzir resistências dentro da Casa antes da abertura do ano Legislativo, prevista para 2 de fevereiro.

      Alcolumbre já manifestou, ao longo do ano passado, objeções ao nome do atual advogado-geral da União. O presidente do Senado defendeu, nos bastidores, que o indicado fosse o ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que reúne apoio majoritário entre os senadores.

      Resistência no Senado trava avanço da indicação

      Lula e Alcolumbre chegaram a se reunir em dezembro, próximo ao Natal, no Palácio da Alvorada, quando o tema foi discutido diretamente. Apesar do encontro, integrantes do governo avaliam que o impasse não foi superado, o que levou o presidente a considerar uma nova conversa antes do envio da mensagem presidencial que formaliza a indicação ao STF.

      O nome de Jorge Messias foi anunciado por Lula em 20 de novembro para ocupar a vaga aberta com a saída de Luís Roberto Barroso. Diante do clima adverso no Senado, o Planalto optou por segurar o encaminhamento formal da indicação.

      Sabatina foi adiada após tensão entre Planalto e Senado

      A sabatina de Messias chegou a ser marcada por Alcolumbre para o dia 10 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). No entanto, com a ausência da mensagem presidencial, o presidente do Senado decidiu desmarcar a sessão e criticou publicamente o governo.

      “Essa omissão, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo”, afirmou Alcolumbre, em nota enviada aos senadores na ocasião.

      Após a eventual aprovação na CCJ, o indicado ao Supremo ainda precisa ser submetido à votação no plenário do Senado.

      Novo desgaste político envolve indicação à CVM

      No início de janeiro, um novo desconforto surgiu na relação entre o Planalto e o comando do Senado após a indicação de Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A escolha foi inicialmente atribuída a Alcolumbre, o que levou um ministro do governo a procurá-lo para confirmar a informação.

      O presidente do Senado negou ter negociado o cargo com Lula. Nos bastidores, assessores do governo afirmam que a indicação de Otto Lobo contou com apoio do empresário Joesley Batista, um dos controladores do Grupo J&F. A empresa, contudo, negou que Joesley tenha participado do processo.

      Pelas regras institucionais, o indicado para comandar a CVM precisa ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, posteriormente, ter o nome analisado pelo plenário da Casa.

      Artigos Relacionados

      Tags