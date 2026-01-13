Messias se reúne com presidente da CCJ no Senado para pavimentar caminho até o STF

247 - O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), se reuniu na noite de segunda-feira (12) com o senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O encontro ocorreu na Bahia, principal reduto eleitoral do parlamentar, em um momento de intensificação das articulações políticas em torno da futura sabatina do indicado.

Ao Metrópoles, Otto Alencar afirmou que aguarda o envio formal da mensagem presidencial ao Senado para que a indicação de Jorge Messias seja oficialmente analisada pela Casa.

A expectativa no Congresso é que o presidente da República encaminhe a indicação logo após o término do recesso parlamentar, previsto para 2 de fevereiro. Questionado sobre a definição da data da sabatina na CCJ, Otto evitou antecipações e também comentou o processo de coleta de apoios entre os senadores. Segundo ele, não “gosta” de procurar colegas para saber como votarão, ressaltando que a escolha é feita por voto secreto. Para o senador, esse tipo de abordagem seria “deselegante”.

O encontro entre Messias e o presidente da CCJ ocorre após um período de tensão entre os Poderes Executivo e Legislativo, já considerado superado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou a demonstrar preferência por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga na Suprema Corte, o que alimentou disputas nos bastidores.

Com a sinalização de que o governo deve manter o nome de Jorge Messias, a expectativa é que o advogado-geral da União dê sequência a uma série de reuniões com senadores nas próximas semanas, buscando consolidar apoio político antes da sabatina que definirá seu futuro no STF.