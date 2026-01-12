Messias deve ser aprovado “com louvor” no Senado, dizem aliados

247 - O ambiente político no Senado tornou-se mais favorável à indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o nome do advogado-geral da União passou a ser tratado com maior otimismo por aliados do governo após uma série de conversas entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), realizadas desde o fim do recesso parlamentar. As informações são da CNN Brasil.

Interlocutores próximos a Messias avaliam que a articulação avançou de forma consistente e que a relação entre o Palácio do Planalto e a cúpula do Senado entrou em um momento de distensão. “As mensagens que chegam do entorno do presidente da República vêm no sentido de que a relação deu uma boa distensionada”, afirmou a analista.

No círculo de apoio ao indicado, a expectativa é de que o processo de aprovação transcorra sem grandes obstáculos. A expressão usada por aliados — “aprovado com louvor” — tem um significado simbólico, ligado ao perfil religioso de Messias. Evangélico, ele passou a ser visto como uma ponte potencial com parlamentares ligados a igrejas e bancadas religiosas. “Essa indicação de Jorge Messias também é um aceno do presidente Lula a essa camada da população”, explicou Isabel Mega.

Apesar do clima mais favorável no Planalto, o sentimento no Senado ainda é marcado por cautela. De acordo com a analista da CNN Brasil, muitos parlamentares preferem aguardar os próximos passos formais do processo antes de demonstrar entusiasmo. “Quando a gente vai conversar um pouco com senadores, no entanto, eles estão com uma reação um pouco mais comedida, não estão tão animados assim”, relatou.

Parte dessa postura se explica pela frustração de setores do Senado que esperavam ver o nome do senador Rodrigo Pacheco indicado para a vaga no STF. Além disso, a indefinição sobre a data da sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contribui para a expectativa contida entre os congressistas.

O histórico recente do Supremo também pesa nas avaliações. André Mendonça, atual ministro da Corte e igualmente evangélico, enfrentou longa demora até ser aprovado pelo Senado. Segundo Isabel Mega, Mendonça tem atuado nos bastidores para auxiliar na construção de apoio à indicação de Messias.

A sabatina do advogado-geral da União permanece entre os temas pendentes para a retomada dos trabalhos legislativos após o recesso. Embora ainda não haja data definida, a expectativa é de que o assunto integre a agenda das primeiras semanas do Congresso Nacional em 2026, quando o Senado deverá dar encaminhamento formal à indicação presidencial.