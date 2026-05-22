Mário Frias deve voltar ao Brasil no domingo (24) para prestar esclarecimentos a Dino

247 - O deputado federal Mário Frias (PL-SP) deve retornar ao Brasil no domingo (24) para prestar esclarecimentos presenciais ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre viagens realizadas ao Bahrein e aos Estados Unidos. Segundo a CNN Brasil, o parlamentar também deverá responder a questionamentos relacionados ao financiamento do filme "Dark Horse", produção biográfica sobre Jair Bolsonaro.

Flávio Dino havia dado prazo de 48 horas para que a Câmara dos Deputados informasse detalhes sobre a viagem de Frias ao exterior. O ministro solicitou esclarecimentos sobre eventual autorização formal para permanência fora do país durante o afastamento parlamentar e perguntou se houve custeio das viagens pela Casa.

Em resposta ao STF, a Câmara informou que dois pedidos de missão oficial apresentados por Frias ainda estavam em análise pela Mesa Diretora e, por isso, não havia autorização formal concedida. A Casa também afirmou que os deslocamentos ocorreram sem custos para a instituição.

Viagens ao exterior sem autorização formal

Mário Frias protocolou dois pedidos de afastamento. O primeiro tratava de viagem ao Bahrein entre 12 e 18 de maio, com solicitação de afastamento entre 11 e 19 do mesmo mês. O segundo pedido dizia respeito à viagem aos Estados Unidos, de 19 a 21 de maio, com afastamento previsto entre os dias 18 e 22.

Em publicação nas redes sociais, o deputado afirmou estar em "agenda oficial com conhecimento do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB)" e declarou que pretende prestar esclarecimentos diretamente a Flávio Dino após retornar ao Brasil.

Investigação sobre o filme "Dark Horse"

A situação de Mário Frias passou a ser investigada pelo STF após o ministro Flávio Dino tentar intimá-lo sem sucesso em uma apuração sobre o financiamento do filme "Dark Horse", no qual o deputado atuou como produtor executivo. O longa teria recebido recursos milionários de Daniel Vorcaro, do Banco Master, em articulação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ministro investiga o suposto envio de cerca de R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil, entidade ligada à produtora Karina Ferreira da Gama, responsável pelo longa. A denúncia teria sido apresentada pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP).