Mauro Vieira e Marco Rubio conversam para preparar encontro entre Lula e Trump

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, neste sábado (31), para discutir os preparativos da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Washington, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá recebê-lo, informa a CNN Brasil.

De acordo com o Itamaraty, o diálogo entre Vieira e Rubio também abordou temas da agenda bilateral, como comércio e cooperação em segurança, além de avançar na organização da reunião entre Lula e o presidente Trump, cuja data deverá ser definida após as viagens oficiais do mandatário brasileiro à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro.

Segundo a nota oficial divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, a chamada entre os dois chanceleres teve foco tanto nos aspectos logísticos da futura visita quanto em itens econômicos e estratégicos que compõem a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos.

Ainda conforme a assessoria diplomática, ao longo da conversa foram realçados pontos centrais da cooperação entre os dois países, com especial atenção aos mecanismos de segurança compartilhados e à promoção de um ambiente favorável para negociações comerciais.

A iniciativa ocorre poucos dias depois de um telefonema entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, em 26 de janeiro, no qual os dois líderes confirmaram a intenção de realizar um encontro presencial em Washington. Nessa ligação, temas como a situação na Venezuela, indicadores econômicos e a proposta do chamado “Conselho da Paz” foram discutidos. Neste ponto, Lula sugeriu que a atuação do órgão fosse limitada à questão de Gaza e incluísse um assentamento para a Palestina, além de defender uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda não há uma data definida para a reunião entre os presidentes, mas o acordo preliminar entre as equipes diplomáticas busca consolidar uma agenda que permita a discussão de prioridades estratégicas e o fortalecimento das relações comerciais e de segurança entre Brasil e Estados Unidos.

A conversa de sábado reforça o movimento de reaproximação diplomática iniciado após meses de tensões e negociações, traduzindo o interesse de ambos os governos em retomar o diálogo e explorar oportunidades de cooperação mútua em 2026.