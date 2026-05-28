Mensagens indicam que Vorcaro tentou pressionar Kassab para remover vídeo sobre Rioprevidência

247 - Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro apontam que o ex-banqueiro tentou acionar o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para retirar das redes sociais um vídeo do deputado estadual Luiz Paulo (PSD-RJ). O conteúdo publicado pelo parlamentar contém críticas aos investimentos do Rioprevidência em papéis do Banco Master.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, os diálogos integram o relatório da PF que embasou mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). A investigação apura suspeitas de interferência de Castro no fundo de pensão dos servidores estaduais para favorecer operações do Banco Master.

De acordo com a PF, haveria troca de benefícios, incluindo o custeio de despesas em eventos no exterior. O ex-governador nega as acusações. As mensagens mostram a reação de Vorcaro após a publicação de um vídeo de Luiz Paulo, em setembro de 2024, criticando aplicações do Rioprevidência no Banco Master, então estimadas em R$ 500 milhões.

O parlamentar também informou ter encaminhado representação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). "Precisava de você antes que isso viralize. Tem que ligar urgente pro Kassab", escreveu Vorcaro ao sócio Augusto Lima, segundo o relatório da PF.

Interlocução com Kassab

De acordo com a reportagem, Augusto Lima afirmou ter procurado Fernando de Goes, funcionário do Banco Master, para interceder junto ao comando nacional do PSD. Em seguida, Fernando informou que havia conversado com Kassab. "Já estou aqui com ele no tel irmão. [...] Dei uma porrada grande aqui em Kassab", registrou em mensagem.

Ainda segundo os diálogos, Kassab teria ligado para o deputado federal Pedro Paulo, presidente do PSD no Rio de Janeiro, solicitando a retirada do vídeo. A resposta, porém, teria sido negativa.

"Ele me falou que já está em contato com o cara, mas me disse o mesmo que neto, que o cara não ouve ninguém, xiita... Falei com ele que era tudo inverdade o que estava falando", diz a mensagem reproduzida.

Pedro Paulo confirmou ter recebido ligação de Kassab, mas afirmou que explicou a gravidade do caso. "Falei que era algo estarrecedor e que ia dar um problema gigante. Não falei nada com o Luiz Paulo."

O deputado estadual Luiz Paulo declarou que jamais recebeu pedido para remover a publicação. Segundo ele, o vídeo segue disponível nas redes sociais. "Não recebi pedido e mesmo que ocorresse não retiraria nada."

Kassab nega pedido de remoção

Em nota, Gilberto Kassab confirmou o contato com Pedro Paulo, mas negou ter determinado a exclusão do vídeo. Segundo o dirigente do PSD, a conversa ocorreu porque ele desconhecia o tema e não tinha proximidade com Luiz Paulo. Após receber explicações sobre o conteúdo das denúncias, Kassab afirmou ter orientado a continuidade das apurações.

"Pedro Paulo esclareceu o teor e a importância das denúncias do parlamentar do PSD fluminense. Kassab reforçou, então, que prosseguissem com as denúncias e apurações", afirmou a nota.