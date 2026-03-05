Mensagens indicam reunião entre Motta, Moraes e Ciro Nogueira na casa de Vorcaro

247 - Mensagens interceptadas pela Polícia Federal indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria promovido em sua residência uma reunião envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A conversa foi registrada em troca de mensagens com sua então noiva, a influenciadora Martha Graeff, em março de 2025, segundo o Metrópoles.

O conteúdo das mensagens sugere que o encontro ocorreu na casa de Vorcaro e reforça a proximidade do banqueiro com figuras relevantes do Judiciário e do Congresso Nacional.

No diálogo interceptado, Martha Graeff questiona o motivo de Vorcaro não responder às mensagens. “Você está com gente aí? Ou está me ignorando de propósito?”, escreveu. O empresário respondeu indicando a presença de autoridades em sua residência: “Estou sim, acabou chegando hugo e ciro aqui pra falarem com Alexandre. Nao deve demorar Mas se vc for dormir eu saio e tr chamo”.

A troca de mensagens é uma das evidências analisadas pelos investigadores no âmbito das apurações envolvendo o banqueiro. Segundo a Polícia Federal, as conversas também mencionam outros encontros com o ministro do STF.

Em uma mensagem enviada à mesma interlocutora em abril de 2025, Vorcaro relata que iria se encontrar novamente com Alexandre de Moraes. O texto foi encaminhado às 17h22 do dia 19 daquele mês. “To indo encontrar alexandre moraes aqui perto de casa”, escreveu.

Martha Graeff reagiu com surpresa e perguntou: “Como assim amor / Ele está em Campos???? / Ou foi pra te ver?”. Em seguida, Vorcaro respondeu: “Ele ta passando feriado”.

De acordo com informações obtidas pela investigação e citadas pela reportagem, a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, teria à época um contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master.

O ministro do STF teria visitado a residência de Vorcaro, em Brasília, em pelo menos duas ocasiões.

Além das mensagens, documentos analisados pela Polícia Federal indicam que Vorcaro, o senador Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, utilizaram um mesmo helicóptero vinculado ao ex-banqueiro em voos realizados no mesmo dia, com intervalo aproximado de uma hora e meia entre eles.

Daniel Vorcaro foi preso novamente pela Polícia Federal na quarta-feira (4). Procurado pela reportagem desde então, o Supremo Tribunal Federal não havia se manifestado até a publicação da informação.