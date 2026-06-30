Michelle compartilha vídeo sobre "noite das astronautas" e amplia tensão com Flávio Bolsonaro

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, na segunda-feira (29), um vídeo com relato do ex-governador Anthony Garotinho sobre a chamada “noite das astronautas”, suposta festa sexual atribuída ao banqueiro Daniel Vorcaro, em meio ao agravamento da crise política envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

A publicação feita por Michelle Bolsonaro ocorre em um momento de desgaste interno no campo bolsonarista, especialmente por causa da proximidade de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, que está preso. A relação entre o senador e o banqueiro passou a ser vista como um dos pontos mais sensíveis da pré-campanha presidencial do parlamentar.

O vídeo repostado pela ex-primeira-dama mostra a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um trecho do podcast “Pode, Garotinho?”, apresentado por Anthony Garotinho. No corte, o ex-governador afirma ter recebido um material sobre uma festa supostamente organizada por Daniel Vorcaro. Ele próprio, no entanto, diz não ter verificado a autenticidade do conteúdo, que também não foi divulgado publicamente.

Geral esperando Garotinho contar quem são os senadores e até governadores que estavam na tal festa do astronauta, em que modelos estrangeiras nuas teriam desfilado de capacete de astronauta para convidados do Vorcaro. pic.twitter.com/doB36iEFNh June 29, 2026

No relato, Garotinho afirma que a suposta festa teria ficado conhecida como “noite das astronautas”. De acordo com ele, mulheres estrangeiras estariam nuas e usariam capacetes espaciais no evento. Ainda segundo a versão narrada pelo ex-governador, participantes escolheriam acompanhantes ao levantar a viseira do equipamento.

Garotinho também disse que políticos estariam entre os presentes. Ao comentar o episódio, ele afirmou que “homens que defendem a família” teriam participado da festa. A declaração ganhou repercussão nas redes sociais depois de ser compartilhada por Michelle Bolsonaro.

A repostagem da ex-primeira-dama foi interpretada no meio político como mais um gesto de distanciamento em relação a Flávio Bolsonaro, em meio à crise que atinge a família e o PL. O senador tem enfrentado desgaste desde que vieram a público episódios envolvendo sua relação com Vorcaro, personagem central de investigações que colocaram o Banco Master no centro do debate político e econômico.

A movimentação de Michelle também ocorre em um ambiente de disputa por espaço dentro da direita. A ex-primeira-dama é considerada uma das figuras mais influentes do bolsonarismo, especialmente junto ao eleitorado evangélico e conservador, enquanto Flávio tenta consolidar sua pré-candidatura presidencial pelo PL.

A crise entre os dois ganhou novo combustível porque a publicação envolve um tema sensível para a base bolsonarista: a associação entre políticos conservadores, discurso de defesa da família e denúncias ou relatos de comportamento incompatível com essa imagem pública. Até o momento, o conteúdo mencionado por Garotinho não teve autenticidade comprovada, e o próprio ex-governador reconheceu não ter verificado o material.