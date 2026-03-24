Michelle leva parecer da PGR a Moraes e reforça pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro

247 - Michelle Bolsonaro apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O documento sustenta que o estado de saúde do ex-mandatário, condenado pela participação na trama golpista, exige monitoramento contínuo e aponta risco de “alterações súbitas e imprevisíveis”. O encontro, que teve duração aproximada de 20 minutos, ocorreu nesta terça-feira (24), em Brasília, segundo informações do jornal O Globo.

No texto apresentado por Michelle, o procurador-geral Paulo Gonet afirma que o sistema prisional não dispõe de condições adequadas para esse acompanhamento e indica o ambiente familiar como alternativa. Durante a reunião, a ex-primeira-dama afirmou que Bolsonaro não pode dormir sozinho e mencionou episódios recentes de broncoaspiração, quadro que levou ao desenvolvimento de pneumonia.

Segundo relatos, ela disse já ter alertado o ministro sobre esse risco em encontro anterior, realizado em janeiro. Michelle também descreveu a rotina da família para prestar assistência ao ex-mandatário, incluindo o preparo de refeições e o deslocamento de familiares para acompanhá-lo. Ela citou a participação do irmão e da filha no cuidado diário.

De acordo com interlocutores, Michelle buscou associar o parecer técnico da PGR à dinâmica familiar, defendendo que a prisão domiciliar permitiria acompanhamento mais próximo. Após a reunião, a avaliação entre aliados é de que há possibilidade de decisão favorável ao pedido ainda nesta semana. A decisão caberá ao ministro do STF.