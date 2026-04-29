Ministros do STF veem derrota de Messias como recado político e risco de impeachment no futuro

247 - A rejeição da indicação de Jorge Messias pelo Senado foi interpretada por integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) como um sinal político relevante e um alerta institucional. Nos bastidores da Corte, a leitura predominante é a de que o resultado expôs a fragilidade do governo no Congresso e indicou um possível risco futuro para os próprios ministros, especialmente diante da correlação de forças no Legislativo.

Segundo a coluna da jornalista Carolina Brígido, do jornal O Estado de São Paulo, a votação foi vista dentro do STF como um recado direto do Senado: se há maioria suficiente para barrar uma indicação ao tribunal, também poderia existir base política para avançar sobre ministros já em exercício.

Interpretações internas no STF

Ministros ouvidos reservadamente apontaram duas leituras principais sobre o episódio. A primeira é a de que a derrota representa desgaste do governo do presidente Lula perante o Congresso Nacional. A segunda interpretação sugere que o Senado demonstrou capacidade política para influenciar diretamente o equilíbrio institucional entre os poderes.

Na avaliação de um integrante da Corte, ouvido sob condição de anonimato, a votação refletiu a força do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), aliado à bancada de direita, que resultou nos 42 votos contrários à indicação de Messias.

Outro ministro considerou o resultado um sinal de alerta para o futuro, especialmente em relação ao cenário de 2027. A projeção interna indica que, com possível ampliação da bancada conservadora no Congresso, aumentariam os riscos de iniciativas voltadas ao impeachment de integrantes do STF.

Fatores políticos e articulações

Uma terceira avaliação dentro do tribunal apontou que a representação do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) contra o ministro Gilmar Mendes, apresentada à Procuradoria-Geral da República (PGR), também pode ter influenciado o clima no Senado. Segundo essa leitura, houve uma reação corporativa de parlamentares após o arquivamento do pedido de investigação contra o magistrado.

O mesmo ministro relatou que, até a véspera da votação, não havia sinais claros de rejeição definitiva ao nome de Messias, embora a percepção geral já fosse a de que sua aprovação enfrentaria dificuldades.

Reações públicas e posicionamentos

O primeiro integrante do STF a se manifestar publicamente foi André Mendonça, que apoiava a indicação de Messias. Em publicação nas redes sociais, afirmou que "o Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo". E acrescentou: "Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!".

Em seguida, o presidente do STF, Edson Fachin, divulgou uma nota oficial ressaltando o respeito à decisão do Senado. Segundo ele, o tribunal "reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal" e reconhece que "a vida republicana se fortalece quando divergências são tratadas com elevação, urbanidade e responsabilidade pública".

Fachin também destacou a necessidade de adoção das medidas institucionais adequadas para o preenchimento da vaga aberta na Corte.

Bastidores da articulação

Durante a tramitação da indicação no Senado, ministros considerados mais ativos politicamente, como Flávio Dino e Alexandre de Moraes, não atuaram diretamente em favor de Messias. Por outro lado, nomes como André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se mobilizaram para tentar viabilizar a aprovação.

Ainda assim, o principal obstáculo apontado foi a resistência de Davi Alcolumbre. Mesmo após tentativa de articulação promovida por Cristiano Zanin, que chegou a organizar um encontro entre o senador e o indicado, não houve mudança no cenário político.