Moraes critica ataques ao STF como "escada eleitoral" por "políticos sem voto"

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, fez duras críticas nesta terça-feira (28) a parlamentares que utilizam ataques ao Poder Judiciário como uma estratégia para ganhar votos nas próximas eleições. Durante julgamento de uma queixa-crime apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) contra José Nelto (PP-GO), Moraes acusou políticos de instrumentalizarem o STF como "escada eleitoral" para promover suas candidaturas. As informações são do SBT News.

A queixa-crime de Gayer, que acusava Nelto de injúria e calúnia após ser chamado de "nazista, fascista e idiota" em um podcast no ano passado, foi rejeitada pela Primeira Turma do STF. No entanto, o julgamento levantou questões sobre o uso de ofensas públicas e ataques como tática de projeção política, amplificada pelas redes sociais.

"Esses políticos, ao invés de discutir saúde, educação, segurança pública, querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o STF", afirmou Moraes. Para ele, esse comportamento é um reflexo de uma estratégia de promoção pessoal e eleitoral, onde ofensas são usadas como ferramentas para ganhar visibilidade.

Ataques como estratégia de campanha

Moraes explicou que essa prática, comum em diferentes partidos e ideologias, se dá principalmente em programas de mídia, como rádio e televisão, onde políticos se atacam mutuamente. A repercussão nas redes sociais potencializa esses ataques, transformando-os em uma forma de campanha eleitoral. "Cada um repercute nas suas redes sociais, cada um tem muitos likes e consegue elevar o conhecimento público aos seus nomes", disse o ministro.

O comportamento descrito por Moraes não é visto apenas como uma tática política, mas também uma forma de desrespeito ao próprio eleitorado. "O pior de tudo não é só ofender a instituição, o Poder Judiciário e seus ministros, mas ofender a inteligência do eleitorado", ressaltou. Para Moraes, os eleitores não desejam ser envolvidos em um "circo de ofensas", mas querem soluções reais para os problemas do Brasil.

Deslealdade institucional

O presidente do colegiado, Flávio Dino, apoiou as palavras de Moraes, condenando a ideia de que atacar o STF poderia resultar em votos. Dino classificou essa postura como "deslealdade institucional" e uma "covardia institucional". Ele ainda argumentou que a posição do STF impede seus ministros de se envolverem em debates públicos desse tipo.

A ministra Cármen Lúcia também se manifestou sobre o tema, criticando a degradação do debate público e a crescente violência verbal contra as instituições. Ela afirmou que esse comportamento precisa ser enfrentado com respostas penais. "Esse tipo de degradação precisa mesmo da resposta penal", declarou.

O impacto das novas tecnologias

Cármen Lúcia expressou preocupação com o uso das novas tecnologias, como a inteligência artificial e os bots, para disseminar ataques contra autoridades e instituições. "Esse tipo de xingamento é feito hoje com uso de tecnologias de máquinas, os bots estão aí", afirmou, ressaltando os riscos que essas ferramentas trazem para o debate democrático.