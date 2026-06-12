Moraes libera visitas de líderes do PL e ex-ministros de Bolsonaro a Braga Netto na prisão

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou 17 visitas ao general da reserva Walter Braga Netto, atualmente preso no Comando da 1ª Divisão de Exército. As visitas já foram agendadas e ocorrerão ao longo dos próximos quatro meses. As informações são da coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Entre os nomes autorizados estão o líder do Partido Liberal no Senado, Carlos Portinho, e o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva. A lista também inclui ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro, como Damares Alves, Fábio Wajngarten e Marcelo Queiroga. Também receberam autorização os generais Luiz Eduardo Ramos e Eduardo Pazuello.

Militares na lista

A maior parte dos visitantes autorizados é formada por militares. Entre eles estão Waldir Ferraz, apontado como aliado próximo de Bolsonaro; Eduardo José Barbosa, ex-presidente do Clube Militar; Sérgio José Pereira, ex-secretário-geral do Ministério da Defesa; e Laerte de Souza Santos, conhecido como "general das armas" após revogar portarias relacionadas ao rastreamento de armas e munições em posse de civis.

Braga Netto foi condenado a 26 anos de prisão por participação na trama golpista de 2022. Segundo a condenação, ele foi responsabilizado por cinco crimes, entre eles tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.