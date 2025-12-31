TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Moraes nega visita de sogro de Bolsonaro durante internação

      Ministro do STF afirma que ex-mandatário segue normas médicas e de segurança próprias da custódia hospitalar

      Brasília (DF) - 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

      247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para autorizar a visita do sogro do ex-mandatário durante sua internação em um hospital de Brasília. A decisão foi tomada em razão das condições específicas de custódia aplicadas ao político enquanto ele permanece fora da Superintendência da Polícia Federal.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Segundo o G1, Moraes avaliou que Bolsonaro está submetido a um regime excepcional de custódia no ambiente hospitalar, distinto daquele adotado na unidade da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe.

      Decisão do STF sobre a custódia hospitalar

      Bolsonaro deixou temporariamente a Superintendência da Polícia Federal para se submeter a intervenções médicas, passando a cumprir a pena sob custódia no hospital. Para o ministro, essa condição impõe regras próprias, que restringem a concessão de visitas.

      Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que a situação exige atenção especial à segurança, à disciplina e às orientações médicas. O ministro escreveu que o ex-mandatário: “está submetido às normas próprias do ambiente hospitalar e às orientações médicas. Dessa forma, diante das circunstâncias excepcionais da internação hospitalar, da necessidade de garantir a segurança e a disciplina, indefiro o pedido formulado”.

      O despacho que rejeitou a solicitação foi assinado na terça-feira (30) e tratou especificamente do pedido para autorizar a visita do pai de Michelle Bolsonaro ao ex-mandatário.

      Regime excepcional e normas médicas

      Moraes ressaltou que a custódia hospitalar não se confunde com o regime adotado nas dependências da Polícia Federal. Segundo o entendimento do ministro, o ambiente clínico impõe limitações adicionais, o que justifica a negativa da autorização solicitada pela defesa. A decisão reforça que, durante a internação, Bolsonaro deve seguir estritamente as regras médicas e de segurança estabelecidas para garantir tanto o tratamento de saúde quanto a ordem institucional.

      Manutenção de prisões ligadas à trama golpista

      No mesmo dia, Alexandre de Moraes também decidiu manter as prisões preventivas do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e do agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares. Ambos foram condenados pela Primeira Turma do STF por envolvimento em um plano para assassinar autoridades.

      Os dois integram o núcleo 3 da trama golpista e foram condenados em novembro de 2025. Hélio Ferreira Lima recebeu pena de 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, além de 120 dias-multa. Já Wladimir Matos Soares foi condenado a 21 anos de prisão, também em regime fechado, com a mesma penalidade financeira.

      Artigos Relacionados

      Tags