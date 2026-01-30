TV 247 logo
      Na prisão, Tarcísio e Bolsonaro discutem vice de Flávio para disputa ao Planalto

      Governador também tratou com Bolsonaro sobre as candidaturas ao Senado por São Paulo

      Governador Tarcísio de Freitas dá entrevista, com Carlos Bolsonaro atrás dele 29/01/2026 REUTERS/Adriano Machado (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

      247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Jair Bolsonaro (PL) dedicaram boa parte do encontro realizado na quinta-feira (29), na Penitenciária da 'Papudinha', em Brasília, a discussões sobre o tabuleiro eleitoral de 2026. A conversa se concentrou em possíveis arranjos para a sucessão presidencial e nas disputas ao Senado, envolvendo tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles.

      Tarcísio e Bolsonaro avaliaram cenários que vão desde a definição de um vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) até a escolha de nomes competitivos para o Senado. Entre as possibilidades mencionadas para compor uma chapa presidencial como vice de Flávio Bolsonaro estão o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

      No caso de Romeu Zema, a avaliação apresentada na conversa foi a de que o governador mineiro poderia ser um nome forte para a vice-presidência, desde que aceitasse abrir mão de liderar uma candidatura própria ao Planalto. Também pesaria, segundo a análise feita no encontro, o desempenho de Zema em pesquisas eleitorais, especialmente sua capacidade de diálogo e conexão com o eleitorado de Minas Gerais.

      O tema da disputa ao Senado em São Paulo também ocupou espaço relevante na conversa. Tarcísio teria ressaltado a Jair Bolsonaro a importância estratégica de definir um nome competitivo para a segunda vaga paulista, com o objetivo de evitar o avanço da esquerda na eleição. A primeira vaga na chapa ao Senado pelo estado já estaria definida e reservada ao deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo.

      Entre os nomes discutidos para ocupar esse espaço estão os deputados Gil Diniz (PL), Rosana Valle (PL), Ricardo Salles (Novo), Marco Feliciano (PL) e Mário Frias (PL). As conversas indicam que a definição final ainda depende de avaliações políticas e eleitorais mais aprofundadas, à medida que o grupo busca consolidar uma estratégia competitiva para 2026.

