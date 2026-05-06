TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      ‘Não tenho que esperar nada do governo’, diz Alcolumbre

      Declaração do presidente do Senado expõe tensão com o Executivo após a Casa rejeitar a indicação de Jorge Messias para vaga no STF

      Davi Alcolumbre (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

      247 - A rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) aprofundou a crise política entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Senado Federal. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta quarta-feira (6) que não espera qualquer gesto do Palácio do Planalto após a derrota do advogado-geral da União no plenário. As informações são do jornal O Globo

      Alcolumbre endurece discurso após derrota

      Questionado sobre o que espera do governo depois da votação que rejeitou Jorge Messias para o STF, Alcolumbre respondeu de forma direta: “eu tenho que esperar alguma coisa? Não tenho que esperar nada.”

      Na sequência, o presidente do Senado voltou a repetir a frase ao ser perguntado se acredita em uma nova indicação de Lula ao Supremo ainda neste ano. “Não tenho que esperar nada”, afirmou. 

      A declaração foi interpretada nos bastidores de Brasília como um recado claro ao Palácio do Planalto em meio às tentativas do governo de reconstruir a relação com o Senado.

      Governo tenta reduzir desgaste com Senado

      Após a derrota de Jorge Messias, integrantes do governo passaram a atuar para diminuir o desgaste político com Alcolumbre. Ministros como José Múcio, da Defesa, e José Guimarães, líder do governo na Câmara, se reuniram com o presidente do Senado nos últimos dias.

      Messias, considerado um dos auxiliares mais próximos de Lula, teve sua indicação rejeitada após meses de desgaste político, adiamentos e intensas articulações nos bastidores do Congresso. No governo, a derrota foi vista como uma demonstração de força de Alcolumbre e ampliou o mal-estar entre o senador e o Palácio do Planalto.

      Crise começou antes da indicação ao STF

      Segundo aliados do presidente Lula, Alcolumbre teve papel decisivo na articulação que levou à rejeição de Jorge Messias. Senadores afirmam que o presidente da Casa não atuou pela aprovação do nome e teria trabalhado contra a indicação junto a parlamentares de MDB, PSD, União Brasil e PP.

      A tensão entre Lula e Alcolumbre, porém, já vinha crescendo desde o ano passado. O principal ponto de desgaste ocorreu quando Lula decidiu indicar Jorge Messias ao STF sem consultar previamente o presidente do Senado.Alcolumbre defendia o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias