Nunes Marques viajou em voo pago por advogada ligada ao Banco Master

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques e sua esposa viajaram para Maceió, em novembro de 2025, em um voo privado custeado por uma advogada vinculada ao Banco Master, segundo o jornal O Estado de São Paulo. A viagem teve como destino uma festa de aniversário, e a aeronave utilizada é administrada por uma empresa responsável pela gestão de bens do empresário Daniel Vorcaro.

O próprio ministro confirmou que participou da celebração e que a advogada anfitriã ficou responsável por organizar e pagar o voo. Nunes Marques afirmou que a viagem ocorreu a convite da advogada, que arcou com os custos do deslocamento.

A aeronave utilizada no trajeto partiu de Brasília e é administrada por uma empresa que também gere ativos ligados a Vorcaro, dono do Banco Master.