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      Nunes Marques viajou em voo pago por advogada ligada ao Banco Master

      Ministro do STF confirma viagem com esposa para festa em Maceió em aeronave custeada por advogada do Master e administrada por empresa ligada a Vorcaro

      Nunes Marques (Foto: Gustavo Moreno/STF)

      247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques e sua esposa viajaram para Maceió, em novembro de 2025, em um voo privado custeado por uma advogada vinculada ao Banco Master, segundo o jornal O Estado de São Paulo. A viagem teve como destino uma festa de aniversário, e a aeronave utilizada é administrada por uma empresa responsável pela gestão de bens do empresário Daniel Vorcaro.

      O próprio ministro confirmou que participou da celebração e que a advogada anfitriã ficou responsável por organizar e pagar o voo. Nunes Marques afirmou que a viagem ocorreu a convite da advogada, que arcou com os custos do deslocamento.

      A aeronave utilizada no trajeto partiu de Brasília e é administrada por uma empresa que também gere ativos ligados a Vorcaro, dono do Banco Master. 

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