Paulo Guedes descarta ministério em eventual governo Flávio Bolsonaro

247 - O ex-ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que não pretende retornar à vida pública nem assumir qualquer cargo em um eventual governo do senador Flávio Bolsonaro (PL). A declaração foi feita durante evento do mercado financeiro em São Paulo, segundo o Metrópoles.

Guedes foi direto ao ser questionado sobre a possibilidade de integrar uma futura gestão federal, reforçando seu afastamento definitivo da política após deixar o cargo no governo Jair Bolsonaro (PL).

Durante o workshop Corban360, o economista rejeitou qualquer possibilidade de voltar à Esplanada dos Ministérios, mesmo diante de um cenário eleitoral favorável a aliados. “Não tenho a menor chance de entrar em política. Zero chance”, afirmou.

A declaração ocorre após o senador Flávio Bolsonaro indicar, em agenda recente com apoiadores, que pretende manter diretrizes econômicas associadas ao período em que Guedes comandou a área econômica do governo federal.

Na ocasião, Flávio destacou que não vê necessidade de antecipar nomes para o comando da economia em uma eventual candidatura presidencial. “Não tem por que antecipar agora, mas na parte econômica é importante deixar claro: o presidente Bolsonaro tinha uma necessidade de anunciar com antecedência quem seria o ministro da Economia, porque havia uma dúvida de para onde a economia iria no possível governo Bolsonaro. Eu não tenho essa preocupação porque todo mundo sabe que vou dar continuidade ao que o Paulo Guedes começou a fazer com o país”, declarou o senador.