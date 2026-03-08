PF aguarda perícia de celulares para propor delação premiada a Vorcaro

247 - A possibilidade de um acordo de colaboração premiada envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, passou a ser considerada pelas autoridades após sua prisão na terceira fase da Operação Compliance Zero. Investigadores aguardam a conclusão da perícia nos celulares apreendidos com o empresário antes de avaliar formalmente a hipótese de delação, segundo o Metrópoles.

A Polícia Federal pretende extrair e analisar todos os dados dos aparelhos recolhidos durante a investigação para compreender a extensão do caso e identificar eventuais envolvidos. Somente após essa etapa os investigadores devem discutir a viabilidade de um eventual acordo de colaboração.

No momento da prisão de Vorcaro, realizada em São Paulo na quarta-feira (4), agentes federais apreenderam mais três celulares que estavam com o empresário. Os aparelhos permanecem lacrados e ainda não passaram por perícia. Com isso, o total de dispositivos recolhidos do dono do Banco Master chega a oito, todos destinados à extração de dados e análise investigativa.

Uma eventual colaboração premiada poderia ser firmada diretamente com a Polícia Federal ou com o Ministério Público. A legislação brasileira permite que o acordo seja celebrado tanto por delegados quanto por membros do Ministério Público, conforme prevê a Lei das Organizações Criminosas.

O receio de uma possível delação ganhou força após o vazamento de mensagens que indicariam proximidade de Vorcaro com autoridades públicas. Caso opte pela colaboração premiada, o empresário precisará apresentar provas consistentes para sustentar suas declarações, além de indicar pessoas que estariam acima dele em uma eventual organização criminosa. As primeiras análises de dados extraídos dos celulares indicam que o banqueiro mantinha interlocução com autoridades dos Três Poderes.

A defesa de Daniel Vorcaro afirmou ao Metrópoles que não possui informações sobre a intenção do empresário de firmar acordo de delação premiada.