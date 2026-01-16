TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      PF e AGU avaliam recorrer de decisão de Toffoli sobre perícia no caso Master

      Internamente, a corporação considera “estranha” e “arbitrária” a decisão do ministro de designar peritos específicos para atuar no caso

      Dias Toffoli (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

      247 - A cúpula da Polícia Federal avalia contestar a mais recente decisão do ministro Dias Toffoli relacionada à segunda fase da operação que investiga o Banco Master. O tema vem sendo discutido pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, diante do impacto do despacho que determinou a atuação de peritos específicos na análise do material apreendido nesta semana. As informações são da CNN Brasil.

      A avaliação interna na Polícia Federal é de que a decisão de Toffoli é considerada “estranha” e “arbitrária”. Investigadores também entendem que a medida pode provocar atraso nas investigações, já que os peritos indicados pelo ministro não participaram da apuração e não têm familiaridade com o grande volume de dados reunidos ao longo de meses de trabalho.

      Embora não haja questionamentos quanto à qualificação técnica e ao profissionalismo dos peritos designados, integrantes da PF avaliam que a ausência de vínculo desses profissionais com a investigação compromete o ritmo e a eficiência da análise do material. Para a corporação, a complexidade do caso exige conhecimento prévio do conteúdo já examinado e da metodologia empregada até o momento.

      Outro ponto de incômodo relatado por integrantes da Polícia Federal é a forma como a nova decisão chegou ao conhecimento da instituição. De acordo com esses relatos, a PF soube pela imprensa da determinação de Toffoli, que foi a terceira em um intervalo de 24 horas envolvendo a guarda e a perícia do material apreendido na operação.

      Inicialmente, o ministro havia determinado que os dados ficassem sob custódia de seu gabinete. Em seguida, decidiu que o material deveria ser analisado pela Procuradoria-Geral da República. Por fim, estabeleceu que a perícia ficaria a cargo de profissionais escolhidos por ele próprio.

      No entendimento da Polícia Federal, essa sequência de decisões representa uma ingerência direta no trabalho da instituição. A avaliação interna é de que a perícia é uma atribuição de carreira específica dentro da PF, cabendo ao próprio órgão indicar os profissionais responsáveis por esse tipo de análise no âmbito das investigações conduzidas pela corporação.

      Artigos Relacionados

      Tags