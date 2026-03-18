PF vai analisar se dados de Vorcaro foram transferidos para HD externo

247 - A Polícia Federal iniciou uma perícia para apurar se dados apreendidos do banqueiro Daniel Vorcaro foram copiados para um HD externo, em meio às investigações relacionadas à CPMI do INSS. O material inclui arquivos extraídos de celulares, como fotos, vídeos e mensagens, alguns com potencial relevância para o caso. Segundo o G1, todo o conteúdo será submetido a análise técnica, e um relatório será encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é identificar acessos aos computadores e verificar se houve transferência indevida dos dados.

Triagem separa conteúdo pessoal e material relevante

A análise dos arquivos exige cautela, de acordo com investigadores, já que parte do material pode estar ligada à esfera privada do investigado. Ainda assim, determinados registros podem ter importância direta para a apuração.

Entre os conteúdos considerados relevantes estão diálogos que mencionam encontros com autoridades, como ministros e dirigentes partidários, além de registros de eventos sociais que possam indicar relações institucionais. Por outro lado, conversas íntimas sem relação com os fatos investigados devem ser excluídas.

Relatório será enviado ao STF

Após a perícia, os dados serão organizados em um relatório técnico que será entregue ao relator do caso no STF. A triagem também prevê a devolução dos equipamentos, após a retirada de conteúdos classificados como de natureza íntima.

O ministro André Mendonça não solicitou o caderno de anotações da CPMI nem o sistema interno de monitoramento da comissão, que poderiam auxiliar na identificação de acessos e eventuais vazamentos.

Decisão de Mendonça reforça sigilo da investigação

Na segunda-feira (16), Mendonça determinou o bloqueio imediato de acesso ao material armazenado na sala-cofre da CPMI do INSS. A medida tem como objetivo preservar o sigilo das informações e evitar questionamentos futuros sobre a validade das provas.

“Determino, com efeitos imediatos, que ninguém tenha acesso ao material armazenado na sala-cofre da CPMI do INSS referente aos equipamentos e documentos apreendidos do investigado Daniel Bueno Vorcaro”, escreveu o ministro.

A decisão é vista como uma forma de garantir a integridade da investigação e impedir possíveis contestações judiciais sobre o uso do material apreendido.