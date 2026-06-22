PGR defende redistribuição de caso Dark Horse para Mendonça
Paulo Gonet sustenta que notícia-crime tem conexão com investigações sobre Daniel Vorcaro já conduzidas pelo ministro
247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta segunda-feira (22) que a notícia-crime relacionada ao financiamento do filme Dark Horse com recursos atribuídos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro seja redistribuída ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, o caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. As informações são do SBT News.
Em manifestação enviada ao STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que o episódio possui conexão com investigações envolvendo Vorcaro que já tramitam sob a condução de Mendonça. A notícia-crime foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) contra Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
No pedido, o parlamentar solicita que o Supremo apure o financiamento do filme Dark Horse, que, segundo a representação, teria sido negociado por Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro.
Para Gonet, a existência de procedimentos relacionados ao ex-banqueiro já sob responsabilidade de André Mendonça justifica a redistribuição do caso ao ministro por prevenção, mecanismo utilizado para concentrar processos com vínculo temático ou factual sob a mesma relatoria.