Uczai cobra Mendonça por falta de medidas contra Flávio Bolsonaro após escândalo com Vorcaro

247 - O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), cobrou explicações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso Master, sobre a ausência de medidas investigativas contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os questionamentos ocorrem em meio às revelações sobre negociações mantidas pelo parlamentar bolsonarista com Daniel Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Em vídeo publicado na rede social X, Uczai questionou o que classificou como tratamento desigual por parte da Justiça diante de documentos divulgados pela imprensa que apontam movimentações financeiras relacionadas ao projeto cinematográfico. "Por que o privilégio? Com planilhas e recibos que apontam repasses de R$ 61 milhões e envio de recursos para paraísos fiscais, questionamos: por que Flávio Bolsonaro não foi alvo de nenhuma busca e apreensão?", afirmou o parlamentar.

Na sequência, o deputado acrescentou: "A justiça deve ser igual para todos!". Ao dirigir-se diretamente ao ministro André Mendonça, Uczai fez novos questionamentos sobre a condução do caso. "Ministro do Supremo, André Mendonça, uma pergunta. Você está protegendo Flávio Bolsonaro? Por que você não fez nenhuma busca e apreensão na casa de Flávio, se ele é um réu confesso?"

O líder petista também citou documentos divulgados sobre a negociação envolvendo o financiamento do filme. "Confessou e tem recibo e prova de 61 milhões que recebeu de Daniel Vorcaro. Tem recibo que transferiu esses 61 milhões para os Estados Unidos, num fundo do Texas. Tem prova que visitou Daniel Vorcaro quando voltou para a prisão domiciliar para buscar o restante do dinheiro de um total de 134 milhões."

Segundo Uczai, a ausência de medidas contra o senador levanta questionamentos sobre a atuação das autoridades responsáveis pelo caso. "Nem investigado, Flávio Bolsonaro é, nenhuma busca e apreensão. Por que proteger um senador? Porque ele é pré-candidato a presidente? Porque é seu amigo também, como Flávio é amigo de Daniel Vorcaro?"

O caso Dark Horse

As declarações de Uczai fazem referência a documentos revelados pelo The Intercept Brasil que apontam repasses financeiros ligados ao financiamento de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. Documentos e comprovantes bancários obtidos pela investigação indicam que Daniel Vorcaro participou de uma operação para enviar recursos aos Estados Unidos destinados ao projeto cinematográfico.

A apuração menciona uma negociação envolvendo US$ 24 milhões, equivalentes a cerca de R$ 134 milhões pela cotação da época, e afirma que US$ 10,6 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões, teriam sido efetivamente transferidos.

Entre os documentos citados estão uma planilha denominada Funding Schedule, que registra um cronograma de pagamentos ao fundo Havengate Development Fund LP, ligado ao financiamento do filme, e um comprovante internacional do sistema SWIFT referente a uma transferência de US$ 2 milhões realizada em fevereiro de 2025.

As mensagens obtidas durante a apuração também indicam participação de pessoas próximas a Vorcaro na coordenação dos pagamentos previstos para o projeto. O veículo sustenta que os documentos distinguem o valor total negociado para o financiamento e os montantes que efetivamente teriam sido enviados.