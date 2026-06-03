PL fica com maior fatia do Fundo Eleitoral de 2026

247 - O Partido Liberal (PL) será a legenda com a maior parcela do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) nas eleições de 2026. A sigla, segundo o Metrópoles, receberá aproximadamente R$ 881 milhões dos cerca de R$ 4,9 bilhões que serão distribuídos entre 30 partidos políticos para financiar as campanhas eleitorais, com base nos critérios de distribuição estabelecidos pela legislação eleitoral e observados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aparece na segunda colocação, com cerca de R$ 615,4 milhões, seguido pelo União Brasil, que receberá aproximadamente R$ 526,2 milhões.

PL, PT e União Brasil concentram 40% dos recursos

Os números mostram a concentração dos recursos entre as maiores forças políticas do país. Juntos, PL, PT e União Brasil ficarão com cerca de 40% de todo o montante destinado ao financiamento das campanhas eleitorais de outubro de 2026. O resultado reflete o peso das legendas no Congresso Nacional, principal critério utilizado para a divisão dos recursos públicos destinados às disputas eleitorais.

Além dos três primeiros colocados, completam a lista das cinco legendas com maiores repasses o Partido Social Democrático (PSD), com cerca de R$ 421 milhões, e o Progressistas (PP), que terá aproximadamente R$ 417 milhões.

Como é feita a distribuição do Fundo Eleitoral

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha tem como objetivo custear as despesas das campanhas eleitorais. A divisão dos recursos segue regras previstas na Lei das Eleições.

Do total disponível, 2% são distribuídos igualmente entre todos os partidos com estatuto registrado no TSE. Outros 35% são repartidos de forma proporcional aos votos obtidos pelas legendas na última eleição para a Câmara dos Deputados.

A maior parcela dos recursos, equivalente a 48% do fundo, é distribuída conforme o número de deputados federais eleitos por cada partido. Os 15% restantes são divididos de acordo com a representação das siglas no Senado Federal.

Representação no Congresso define acesso aos recursos

O modelo de distribuição adotado pela legislação busca refletir a força política e a representatividade dos partidos no Congresso Nacional. Dessa forma, legendas com maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado acabam recebendo parcelas mais expressivas do Fundo Eleitoral.