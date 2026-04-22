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      Primeira inserção eleitoral do PT na TV vai destacar defesa pelo fim da escala 6x1

      Propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores vai associar redução da jornada de trabalho ao bem-estar das mulheres e valorização da família

      Ato pelo fim da escala 6x1, urna eletrônica e Lula (Foto: Divulgação)

      247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) lançará sua primeira propaganda eleitoral do ano na televisão aberta nesta quinta-feira (23), apostando no fim da escala 6x1 como uma das principais bandeiras. A campanha associa a redução da jornada ao bem-estar das mulheres e à valorização da família, buscando ampliar o alcance do tema no debate público.

      De acordo com a coluna da jornalista Victoria Abel, do SBT News, a peça publicitária integra a estratégia eleitoral da legenda e destaca o papel do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na condução da proposta no Congresso Nacional.

      Foco nas mulheres e na qualidade de vida

      A propaganda enfatiza que as mulheres estão entre as mais impactadas pela jornada de trabalho no modelo 6x1. O material aponta que, além das atividades profissionais, elas frequentemente acumulam responsabilidades domésticas e o cuidado com os filhos, o que amplia a carga de trabalho diária.

      Nesse contexto, o PT defende que a redução da jornada pode contribuir para melhorar a qualidade de vida, permitindo maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A proposta também é apresentada como um instrumento para ampliar o tempo de convivência familiar.

      Estratégia eleitoral e cenário político

      A valorização da família aparece como um dos eixos centrais da campanha do partido para 2026. A abordagem ocorre em resposta a um cenário de maior conservadorismo entre eleitores, identificado em pesquisas recentes de intenção de voto. A estratégia busca conectar pautas trabalhistas a temas sociais mais amplos, ampliando o alcance do discurso político e dialogando com diferentes segmentos da população.

      Tramitação no Congresso

      No Legislativo, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 avançou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que aprovou sua admissibilidade na quarta-feira (22).

      O texto seguirá agora para análise em uma comissão especial antes de ser votado no plenário da Casa, com expectativa de deliberação até o fim de maio. Paralelamente, o governo federal apresentou um projeto de lei sobre o tema, mas a tramitação da proposta deve ter menor prioridade diante do avanço da PEC.

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