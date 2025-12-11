PT convoca ato contra o PL da Dosimetria

247 - O PT convocou sua militância, além dos partidos do campo progressista, associações, centrais sindicais e movimentos sociais, para uma mobilização contrária à aprovação do PL da Dosimetria pelo Congresso Nacional. Os atos serão realizados no domingo (14), com o objetivo de tentar impedir que os condenados por tentativa de golpe de Estado e envolvidos no episódio de 8 de janeiro de 2023 tenham suas penas reduzidas.

Na madrugada de quarta-feira (10), o projeto de lei que diminui as penas dos envolvidos na trama golpista e nos atos antidemocráticos, chamado de Lei da Dosimetria, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A votação beneficia diretamente Jair Bolsonaro (PL), responsável pelo planejamento do golpe que incluía, inclusive, os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O secretário de Comunicação Nacional do PT, Éden Valadares, falou sobre a importância de ir às ruas para reverter a decisão da Câmara, considerada um retrocesso diante da gravidade da trama golpista. “Será uma manifestação contra a anistia aos golpistas e contra qualquer acordo que produza impunidade. Democracia se defende com mobilização, coragem e pressão popular. E é isso que estamos convocando. Ainda é possível barrar essa iniciativa da direita, que gera mais impunidade no Brasil".

Éden Valadares ressaltou a importância da participação da sociedade para unir forças em defesa da aplicação de penas justas para todos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e não aceitaram a vontade popular dos brasileiros, que elegeram Lula como presidente da República em 2022. “Quem atenta contra o país precisa ser responsabilizado. Quem planejou assassinato de adversários não pode ficar impune. Essa é a nossa defesa. Sem anistia, impunidade, sem redução de pena".