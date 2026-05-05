Relator do fim da escala 6x1 prevê votação em plenário para 27 de maio

247 - O cronograma para a discussão da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a escala 6x1 foi oficialmente apresentado na Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira (5), o deputado Léo Prates (Republicanos-BA), relator da matéria na comissão especial, estabeleceu o dia 26 de maio como a data para a votação do parecer no colegiado. As informações são do G1.

Atualmente, a proposta encontra-se na fase de análise de mérito em uma comissão especial, após ter recebido o aval da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Caso seja aprovada no colegiado no prazo previsto, o texto seguirá imediatamente para o plenário. Para que a alteração na jornada de trabalho seja definitiva, são necessários os votos favoráveis de pelo menos 308 parlamentares.

Impactos socioeconômicos e diálogo social

O plano de trabalho estruturado por Prates prevê uma série de debates para garantir que a mudança seja sustentável tanto para a economia quanto para o bem-estar social. O relator enfatizou a necessidade de ouvir diversos setores da sociedade para construir um texto equilibrado. "Os objetivos principais são estudar impactos socioeconômicos, sociais e jurídicos, ouvir trabalhadores, comparar experiências internacionais e buscar consensos", afirmou o relator.

O cronograma inclui 11 reuniões, com sessões em Brasília às terças e quartas-feiras, além de audiências públicas nos estados às quintas-feiras. O primeiro estado a receber os debates será a Paraíba. No total, cinco audiências abordarão temas como a saúde do trabalhador, a produtividade e a visão do setor produtivo.

A expectativa é que, com a leitura do relatório marcada para o dia 20 de maio e a realização de seminários em capitais como São Paulo e Belo Horizonte, a PEC chegue ao plenário com amplo respaldo social.

Valorização do tempo no "Brasil do futuro"

Durante a apresentação, o deputado defendeu que o país precisa se adaptar às novas expectativas das gerações mais jovens. Para Léo Prates, o conceito de trabalho e produtividade está passando por uma transformação profunda e sociológica.

"O Brasil do futuro não é mais o meu Brasil. É o Brasil de quem tem 16, 17 e 18 anos. Precisamos entender o valor sociológico que essas pessoas carregam. O que eles esperam do nosso país. O maior luxo que eles consideram hoje é o tempo", disse o parlamentar.

Articulação política e prazos para o plenário

A celeridade do processo conta com o apoio direto da cúpula da Câmara. O relator indicou que existe um alinhamento com a presidência da Casa para que a matéria não fique estagnada após passar pela comissão especial. "A ideia é votar nesta comissão no dia 26 de maio. No dia 27 de maio é compromisso do presidente Hugo Motta colocar para votação no plenário", garantiu Prates.