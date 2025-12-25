"Ridículo é passar pano para dupla Moraes/Toffoli no caso Master", diz Alessandro Vieira
Senador critica ainda ataques a jornalistas e políticos após polêmicas envolvendo os ministros do STF e o banco, investigado por suposta fraude
247 - O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) classificou, nesta quinta-feira (25), como ridícula a tentativa de “passar pano” para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no caso do Banco Master. Ele também criticou os ataques a jornalistas e políticos que, segundo afirmou, buscam apenas “esclarecer os fatos”.
"O espírito de Natal vai iluminar o ridículo que é passar pano para a dupla Moraes/Toffoli no caso Master ou vamos continuar com os ataques coordenados a jornalistas e políticos que estão tentando esclarecer os fatos? A defesa da democracia virou desculpa para qualquer canalhice", escreveu o senador em sua conta na rede X.
Mais cedo, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, afirmou que o ministro Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder em favor do Banco Master, instituição investigada por suspeitas de fraude. Moraes negou a informação. O Banco Central informou que os encontros entre Moraes e Galípolo tiveram como tema a aplicação da Lei Magnitsky, dos Estados Unidos, da qual o magistrado foi alvo.