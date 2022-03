Sakamoto: 'esquema no MEC demitiria Milton Ribeiro e cassaria Bolsonaro'

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada nesta terça-feira (22) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma que o áudio do ministro da Educação, Milton Ribeiro, reconhecendo, "de forma descarada, que prioriza a liberação de verbas da Educação para amigos de um pastor a pedido de Jair Bolsonaro (PL) levaria à demissão imediata do ministro e à abertura de processo que poderia cassar o presidente".

De acordo com o jornalista, "é triste que no momento em que o Brasil mais precisa de gente capacitada operando dentro de critérios técnicos e pedagógicos", o ministério da Educação seja um "instrumento para ajudar os aliados" de Bolsonaro.

"Entregar os recursos do ministério, neste momento crítico, para a decisão de pastores e não pedagogos e gestores públicos demanda alguém que não se importa com o futuro de crianças e adolescentes, mas com a manutenção do seu próprio poder".

