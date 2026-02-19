Setor técnico do TCU recomenda arquivar pedido de apuração sobre festas de Vorcaro

247 - A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou o arquivamento de um pedido de investigação apresentado pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) sobre festas realizadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em Trancoso, no sul da Bahia.

A recomendação foi elaborada pela Secretaria-Geral de Controle Externo do tribunal. O entendimento técnico, no entanto, não impede que o caso venha a ser reavaliado, já que os ministros do TCU podem reverter a decisão durante a tramitação.

O processo tem como relator o ministro Jorge Oliveira, responsável por conduzir o andamento e levar o tema para deliberação, caso necessário.

As festas investigadas teriam ocorrido em uma casa de veraneio de Vorcaro e seriam conhecidas como “Cine Trancoso”. A representação do MPTCU apontou que o objetivo do pedido era identificar autoridades públicas federais que teriam participado dos eventos, incluindo procuradores e magistrados.