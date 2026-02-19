CPI do INSS solicita ao STF autorização para que Vorcaro viaje a Brasília em aeronave particular para prestar depoimento

247 - O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), solicitou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que Daniel Vorcaro viaje a Brasília em aeronave particular para prestar depoimento. No ofício enviado ao STF, o parlamentar informa que a própria defesa do empresário sugeriu o uso do avião privado, sob a justificativa de que a medida evitaria despesas aos cofres públicos e facilitaria o deslocamento até a capital federal. As informações são do jornal O Globo.

O documento também prevê que agentes da Polícia Legislativa do Senado acompanhem o banqueiro durante todo o trajeto. Inicialmente marcada para a próxima quinta-feira, a oitiva foi antecipada para segunda-feira (23), às 16h. A decisão ocorreu após reunião reservada da cúpula da comissão.

Parlamentares avaliam que a mudança reduz o risco de adiamentos e evita que eventual discussão judicial sobre o comparecimento do empresário comprometa a realização do depoimento. Outro fator considerado foi a proximidade de audiência de Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, agendada para terça-feira (24).

Convocação e investigação

Daniel Vorcaro foi convocado no fim do ano passado, quando a CPI aprovou, além do depoimento, a quebra de seus sigilos bancário, fiscal e telemático. A comissão apura irregularidades em empréstimos consignados e outros produtos financeiros ofertados a aposentados e pensionistas do INSS e busca esclarecer o papel do Banco Master nas investigações.

A defesa do empresário avalia recorrer ao STF para tentar restringir o alcance das perguntas ou garantir o direito ao silêncio. Integrantes da CPI afirmam que pretendem questionar temas como política de crédito do banco, captação de recursos e decisões tomadas antes da intervenção do Banco Central.