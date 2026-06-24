STF assegura envio trimestral de informações sobre saúde de Carla Zambelli à Justiça Italiana

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) apresentou novas garantias à Justiça italiana para fortalecer o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Entre os compromissos assumidos pelo Brasil está o envio de informações periódicas sobre seu estado de saúde, além da comunicação imediata sobre eventuais transferências hospitalares durante o cumprimento da pena.

Segundo a coluna da jornalista Mirelle Pinheiro, no Metrópoles, as garantias foram encaminhadas pelo ministro do STF Gilmar Mendes à Advocacia-Geral da União (AGU) na última terça-feira (23). A iniciativa ocorre poucos dias antes do julgamento do pedido de extradição pela Corte de Cassação de Roma, marcado para 1º de julho.

Relatórios de saúde e acesso à defesa

De acordo com o documento enviado às autoridades italianas, o Brasil se comprometeu a encaminhar relatórios trimestrais sobre as condições de saúde e de detenção de Zambelli, caso ela seja extraditada e passe a cumprir pena em território nacional.

Além disso, o STF garantiu que a ex-deputada terá acesso irrestrito à sua defesa, bem como à representação diplomática consular italiana.

“Também foram firmadas as garantias de que a extraditanda terá acesso sem limitações ao seu Defensor de confiança, bem como a representação diplomática consular italiana, e que poderá corresponder com familiares e Defensores de forma adequada e confidencial”, afirmou Gilmar Mendes no documento.

O texto também assegura que Zambelli poderá manter comunicação reservada com familiares e advogados durante todo o período de detenção. Segundo o relator, a pena deverá ser cumprida na Penitenciária Feminina de Brasília, no Distrito Federal.

Condenação transitada em julgado

A ação penal contra Carla Zambelli foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) após um episódio ocorrido às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Segundo a acusação, a então deputada portou ilegalmente uma arma de fogo e utilizou o armamento para ameaçar e constranger o jornalista Luan Araújo em uma via pública da cidade de São Paulo.

O acórdão condenatório transitou em julgado em 25 de outubro de 2025, encerrando definitivamente a possibilidade de novos recursos no processo.

Após a conclusão da ação, foram expedidas as medidas necessárias para a execução da pena, incluindo a suspensão dos direitos políticos da ex-parlamentar, a perda do mandato e o cancelamento definitivo da autorização para porte de arma de fogo.

Pena superior a cinco anos

O plenário do STF condenou Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A sentença também prevê o pagamento de 80 dias-multa. De acordo com a decisão da Corte, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.