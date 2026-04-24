STF forma maioria para manter prisão de ex-presidente do BRB

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do advogado do Banco Master, Daniel Monteiro, no âmbito da Operação Compliance Zero. A decisão reforça a continuidade das medidas cautelares contra os investigados.

Segundo o jornal O Estado de São Paulo, os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques acompanharam o relator André Mendonça, consolidando o placar em 3 a 0 pela manutenção das prisões preventivas. O ministro Dias Toffoli declarou-se suspeito, e o julgamento ainda aguarda o voto de Gilmar Mendes. O caso é analisado em plenário virtual, formato em que não há debate entre os ministros e os votos são registrados eletronicamente, e deverá ser encerrado nesta sexta-feira (24).

Maioria no STF sustenta prisões

A análise ocorre na Segunda Turma do STF, responsável por avaliar os fundamentos das prisões decretadas durante a investigação. A Operação Compliance Zero apura possíveis irregularidades envolvendo o BRB e o Banco Master. Com a maioria já formada, a tendência é que as prisões sejam mantidas, embora o julgamento ainda não tenha sido formalmente concluído.

Defesas contestam decisão

As defesas dos investigados reagiram à decisão da Corte. O advogado de Paulo Henrique Costa, Cléber Lopes, afirmou que a defesa “continua firme na convicção de que ele não praticou crime algum”. Já a defesa de Daniel Monteiro declarou que “sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master”.