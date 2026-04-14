STF vê uso eleitoral em relatório de CPI que pede indiciamento de ministros da Corte

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reagiram ao relatório final da CPI do Crime Organizado, que solicita o indiciamento de integrantes da Corte, avaliando que o documento tem caráter político, apresenta inconsistências técnicas e busca enfraquecer a legitimidade das decisões do tribunal.

O relatório, elaborado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), inclui pedidos de indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. As informações são do jornal O Globo.

Críticas ao conteúdo do relatório

Nos bastidores do STF, o documento foi classificado como “político” por integrantes da Corte. Ministros apontam falhas nas informações utilizadas para fundamentar as acusações e questionam a consistência jurídica das conclusões apresentadas. Um dos pontos citados envolve a crítica da CPI à imposição de sigilo em investigações. Magistrados destacam que essa prática é comum em processos que tramitam no Supremo, o que, na visão deles, enfraquece a argumentação do relatório.

Avaliação de motivação política

Entre os ministros, há a interpretação de que o episódio integra uma sequência de iniciativas com objetivo de contestar decisões do STF. Um magistrado afirmou que há um “claro objetivo de atacar o Supremo pelas suas decisões”, enquanto outro avaliou que o pedido de indiciamento atende a interesses eleitorais e não possui base técnica consistente. A expectativa na Corte é de que o relatório não seja aprovado pela comissão. Para avançar, o parecer precisa do apoio da maioria dos 11 senadores que compõem o colegiado.

Possíveis desdobramentos no Congresso

Caso o relatório seja aprovado, ele será encaminhado ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), responsável por decidir sobre eventual abertura de processo de impeachment contra ministros do STF. O texto da CPI sustenta que os três magistrados teriam praticado condutas previstas na Lei do Impeachment, com foco em suspeição e quebra de decoro.

Acusações contra ministros

No caso de Dias Toffoli, o relatório menciona atuação em processos nos quais deveria se declarar impedido, como no episódio envolvendo o Banco Master, além de comportamento considerado incompatível com o cargo.

Em relação a Alexandre de Moraes, a CPI aponta decisões que teriam restringido o alcance das investigações conduzidas pela comissão, além de possíveis situações de impedimento.

Já Gilmar Mendes é citado por decisões que suspenderam medidas da CPI, como a anulação de quebras de sigilo e a determinação de inutilização de dados obtidos. O documento afirma que essas ações teriam “comprometido a apuração de fatos relevantes”.

Inclusão do procurador-geral

O relatório também pede o indiciamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sob a alegação de omissão no exercício do cargo. Segundo o texto, ele teria sido “patentemente desidioso no cumprimento de suas atribuições”.

Debate sobre limites das CPIs

No STF, o episódio reforçou discussões sobre a necessidade de estabelecer limites mais claros para a atuação de comissões parlamentares de inquérito, especialmente em relação ao uso e à divulgação de informações sigilosas.