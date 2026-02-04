TCU libera leilão da faixa de 700 MHz para ampliar 5G rural

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou a continuidade do processo de concessão da faixa de 700 MHz, destinada à prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) com tecnologia 5G. A decisão libera o avanço do leilão de um espectro considerado estratégico para ampliar a cobertura de internet móvel fora dos grandes centros urbanos, especialmente em áreas rurais, onde o custo de implantação costuma ser mais elevado.

Segundo o órgão de controle, a minuta do edital já havia sido validada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e prevê contratos de concessão com vigência até 8 de dezembro de 2044.

A faixa de 700 MHz é avaliada pelo setor como essencial para reduzir desigualdades regionais de acesso à conectividade. Por operar em baixa frequência, o espectro permite maior alcance geográfico com menos estações rádio-base, o que diminui custos e viabiliza a expansão do serviço em localidades de baixa densidade populacional. O perfil técnico contrasta com o da faixa de 3,5 GHz, leiloada em 2021, voltada sobretudo à alta capacidade de transmissão em áreas urbanas.

A falta de acesso a frequências de maior cobertura tem sido apontada como um dos principais obstáculos à atuação das Prestadoras de Pequeno Porte (PPP). Sem a possibilidade de operar em espectros de longo alcance, essas empresas ficam restritas a frequências mais altas, que exigem investimentos maiores em infraestrutura e reduzem a competitividade frente às grandes operadoras nacionais.

O desenho do edital aprovado busca enfrentar a concentração do mercado móvel. Nas rodadas iniciais do leilão, a participação das grandes operadoras — Claro, TIM e Vivo — ficará vetada. A prioridade será dada a empresas regionais que já detenham a faixa de 3,5 GHz. As operadoras incumbentes só poderão disputar o espectro em uma etapa posterior, caso não haja interesse suficiente por parte de novos entrantes.

Ao aprovar a minuta, o TCU também recomendou que a Anatel avalie a inclusão de compromissos adicionais de cobertura no edital. A orientação é que sejam previstas obrigações específicas para áreas rurais, com foco em aplicações do 5G voltadas ao agronegócio, como agricultura de precisão, conectividade de máquinas e uso de equipamentos autônomos no campo.