Toffoli atende pedido da defesa e leva investigação do Banco Master ao STF

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu assumir a investigação relacionada ao caso Banco Master, após pedido das defesas dos investigados. A mudança altera o andamento da apuração, que estava sob responsabilidade da Justiça Federal. A decisão foi formalizada por meio de ofício remetido à 10ª Vara Federal do Distrito Federal, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e à Polícia Federal. A partir dessa determinação, todos os procedimentos nas instâncias inferiores ficam suspensos, e qualquer medida futura deverá receber autorização do Supremo. As informações são da coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1.

Decisão ocorre após revogação das prisões

A movimentação de Toffoli acontece poucos dias depois de o TRF-1 revogar a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e de outros investigados na Operação Compliance Zero. Vorcaro é apontado como suspeito de comandar um esquema de fraude que teria movimentado cerca de R$ 12 bilhões.

Sigilo total determinado por Toffoli

A decisão, baseada na Reclamação 88.121, também estabelece sigilo sobre todo o processo. Antes disso, o ministro já havia determinado sigilo específico sobre o pedido encaminhado pela defesa de Vorcaro. O argumento central dos advogados é que a Justiça Federal, que ordenou a prisão do banqueiro, não teria competência para conduzir a investigação.