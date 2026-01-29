Toffoli pede à PGR parecer sobre investigação de influenciadores no caso Master

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) a investigação que apura a suposta contratação de influenciadores digitais para a divulgação de conteúdos críticos ao Banco Central. A medida foi adotada após a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro, e tem como objetivo esclarecer a competência para conduzir o caso.

Segundo a decisão, Toffoli fez uma análise preliminar e concluiu que cabe à PGR se manifestar sobre se a investigação deve permanecer no âmbito do Supremo ou ser remetida à primeira instância da Justiça. Apenas após esse parecer é que o processo poderá ter novos desdobramentos. A Procuradoria não tem prazo definido para apresentar sua posição.

A Polícia Federal (PF) já encaminhou à Corte um relatório preliminar sobre as postagens analisadas, apontando indícios de possíveis crimes como difamação e obstrução de Justiça.

A PF solicitou autorização do Supremo para aprofundar as investigações. A linha de apuração considera a hipótese de uma ação coordenada contra o Banco Central, após a intervenção na instituição financeira. O objetivo é identificar se houve organização prévia e financiamento para impulsionar ataques virtuais ao órgão regulador.

Com o envio do caso à PGR, caberá agora ao órgão chefiado pelo procurador-geral da República avaliar o foro adequado para a continuidade das investigações, etapa considerada decisiva para a definição do rumo do inquérito no Judiciário.