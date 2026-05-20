Valdemar nega ter dado ultimato a Flávio Bolsonaro

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, negou nesta quarta-feira (20) que tenha dado um prazo de 15 dias para decidir sobre a viabilidade da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. Em nota, segundo o G1, Valdemar afirmou que suas declarações foram interpretadas de forma equivocada e esclareceu que o período citado dizia respeito apenas à expectativa de recuperação de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto.

Valdemar rebate rumores sobre candidatura

Segundo o dirigente do PL, comentários feitos em conversas internas acabaram sendo distorcidos após a repercussão envolvendo encontros entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

“Fiz comentários internos sobre um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada do crescimento do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. De forma oportunista e distorcida, tentaram inverter completamente o sentido da minha fala, atribuindo a ela uma interpretação que jamais existiu”, disse Valdemar Costa Neto.

O presidente do partido também negou que tenha colocado em dúvida a capacidade política do senador ou defendido qualquer espécie de “teste de resistência” para avaliar sua permanência como possível candidato ao Planalto.

“Em nenhum momento tratei de ‘testar resistência’ de Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de tudo o que enfrentou ao longo dos últimos anos, sua força política e pessoal estão mais sólidas do que nunca”, afirmou.

PL tenta conter desgaste político

Nos bastidores, rumores sobre divergências internas no PL ganharam força após a divulgação de conversas e encontros envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O episódio ampliou especulações sobre a estratégia eleitoral do partido para a sucessão presidencial de 2026.

Na nota divulgada nesta quarta-feira, Valdemar reforçou sua confiança no fortalecimento político do senador e acusou adversários de promover desgaste à imagem de Flávio Bolsonaro.

“A verdade é simples: o que veremos nos próximos dias será o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de sua imagem junto à população. Isso, sim, deverá incomodar os oportunistas de plantão que vivem da distorção e da má-fé”, declarou o presidente nacional do PL.