Violência é maior preocupação do brasileiro Brasil, aponta Quaest

247 - A violência continua sendo a principal preocupação da população brasileira, de acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (11) pela pesquisa Quaest. O tema foi apontado por 27% dos entrevistados como o maior problema enfrentado atualmente no país. Segundo o G1, o levantamento mostra ainda que a corrupção aparece em segundo lugar entre as inquietações da população, mencionada por 20% dos participantes.

Violência e corrupção dominam ranking de preocupações

Além da segurança pública e da corrupção, outros temas também aparecem entre as principais preocupações dos brasileiros. Problemas sociais foram citados por 18% dos entrevistados, enquanto a área da saúde registrou 13% das menções.

A economia foi apontada por 10% dos participantes do levantamento, e a educação aparece em seguida, com 6%.

Em comparação com o levantamento anterior, realizado em fevereiro, a violência permaneceu estável em 27%. Já a corrupção apresentou crescimento, passando de 17% para 20%.

Por outro lado, problemas sociais registraram leve queda, passando de 20% para 18%, enquanto as preocupações relacionadas à economia diminuíram de 12% para 10%. Saúde e educação permaneceram nos mesmos patamares, com 13% e 6%, respectivamente.

Pesquisa ouviu mais de 2 mil brasileiros

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de março. O levantamento apresenta margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, parâmetros considerados padrão em pesquisas de opinião pública no país.