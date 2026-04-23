Vorcaro retorna à cela na PF após exames médicos em hospital

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, retornou à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde permanece preso, após passar por exames médicos fora da unidade. A avaliação foi realizada depois que ele apresentou sintomas que exigiram investigação clínica mais detalhada.

Segundo a CNN Brasil, Vorcaro foi levado ao Hospital DF Star por volta das 12h50 após apresentar sangue na urina. A saída da unidade prisional foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite de quarta-feira (22), após solicitação da defesa.

Atendimento médico e autorização do STF

Os advogados do ex-banqueiro argumentaram que os exames não poderiam ser realizados adequadamente dentro da unidade prisional, o que motivou o pedido para atendimento externo. Antes da ida ao hospital, Vorcaro já havia sido atendido, na segunda-feira (20), por um médico da própria Polícia Federal responsável por sua custódia.

Após a realização dos exames, ele retornou à cela na superintendência da PF, onde segue detido. O local já foi utilizado anteriormente para a custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Delação premiada em preparação

Paralelamente à investigação, Vorcaro prepara uma proposta de colaboração premiada a ser apresentada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República (PGR). A possível delação pode influenciar o andamento das apurações relacionadas ao caso.

Histórico de prisões

Vorcaro foi preso pela primeira vez em novembro do ano passado durante a operação Compliance Zero, por decisão da Justiça Federal em Brasília. Posteriormente, ele chegou a ser solto.

Em março deste ano, no entanto, ele voltou a ser detido por ordem do STF, em decisão do ministro André Mendonça, que foi confirmada por unanimidade pela Segunda Turma da Corte.