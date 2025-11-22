China envia carta ao secretário-geral da ONU expondo posição sobre declarações errôneas da primeira-ministra japonesa

CGTN – Fu Cong, representante permanente da China nas Nações Unidas, enviou uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, na sexta-feira (21), detalhando a posição do governo chinês em relação às declarações equivocadas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre a China.

A carta será enviada a todos os Estados-membros da ONU como um documento oficial da Assembleia Geral.

Em sua carta, Fu observou que, recentemente, ao responder na Dieta, o parlamento japonês, Takaichi fez declarações provocativas sobre Taiwan. Esta é a primeira vez desde a derrota do Japão em 1945 que um líder japonês defendeu em um cenário oficial a noção de que "uma contingência para Taiwan é uma contingência para o Japão" e a vinculou ao exercício do direito de legítima defesa coletiva. Trata-se da primeira vez que o Japão expressa ambições de intervir militarmente na questão de Taiwan; e a primeira vez que o Japão emite uma ameaça de força contra a China, desafiando abertamente os interesses centrais da China.

Essas declarações são gravemente errôneas e extremamente perigosas, com uma natureza e impacto profundamente maliciosos, disse Fu. Apesar dos repetidos protestos e representações da China, o lado japonês se recusa a se arrepender ou retirar suas declarações equivocadas. A China expressa forte insatisfação e oposição resoluta, acrescentou.

Fu enfatizou que as declarações de Takaichi constituem uma grave violação do direito internacional e das normas básicas que regem as relações internacionais, prejudicam seriamente a ordem internacional do pós-guerra e representam uma provocação aberta aos mais de 1,4 bilhão de chineses e aos povos de outros países asiáticos que sofreram com a agressão japonesa.

Taiwan é território sagrado da China, e assim, resolver a questão de Taiwan é uma questão do povo chinês e não se admite interferências estrangeiras, disse o diplomata chinês.

Se o Japão ousar tentar uma intervenção armada na situação do Estreito, seria um ato de agressão. Fu ainda afirmou que a China exercerá resolutamente seu direito de legítima defesa sob a Carta da ONU e o direito internacional e defenderá firmemente sua soberania e integridade territorial.

Como um país derrotado na Segunda Guerra Mundial, o Japão deve refletir profundamente sobre seus crimes históricos, honrar estritamente seu compromisso político sobre a questão de Taiwan, parar imediatamente de fazer provocações e ultrapassar os limites, e retirar suas declarações errôneas, observou ele.

