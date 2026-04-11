Comemoração em Beijing marca 55 anos da diplomacia do pingue-pongue entre China e EUA

CGTN – A comemoração dos 55 anos da diplomacia do pingue-pongue entre China e Estado Unidos foi realizada nesta sexta-feira (10) em Beijing. O evento foi organizado conjuntamente pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros, pela Administração Geral do Esporte da China e pelo Grupo de Mídia da China (CMG).

Na ocasião, o vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, assinalou que a mensagem do presidente Xi Jinping dirigida ao evento é uma orientação importante para aprofundar a amizade China-EUA e realizar intercâmbio e cooperação, além de nos incentivar a fazer novas contribuições para promover o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações China-EUA.

Shen acrescentou que o CMG trabalhará como promotor do intercâmbio cultural, da cooperação tecnológica e inovadora, e da causa da amizade China-EUA.

Na ocasião, foi lançado um documentário produzido pelo CMG sobre o intercâmbio esportivo entre a China e os EUA.

Fonte: CMG